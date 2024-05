Servidores federais têm reajuste de 52% no valor do auxílio-alimentação

A Portaria que estabelece o novo valor do auxílio-alimentação foi publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na terça-feira (30/04).



O Governo Federal e as entidades representativas dos servidores públicos federais firmaram acordo para reajuste de 52% no auxílio-alimentação.



Em 2023, o governo já havia concedido 9% de aumento salarial linear para todos os servidores públicos federais que era R$458,00 e foi para R$658.



Agora o benefício passa de R$ 658 para R$ 1 mil. Os reajustes têm vigência a partir de 1º de maio, mas só começarão a ser pagos aos servidores nos salários de junho, retroativos ao mês de maio.



Dessa forma, em junho, todos os servidores receberão R$ 1342,00 de auxílio-alimentação. A partir de julho, será pago R$ 1 mil, todos os meses.



Além disso, também ficou estabelecido no acordo o aumento na assistência à saúde complementar per capita média (“auxílio-saúde”), que hoje é de R$ 144,38, para cerca de R$ 215, a depender da faixa salarial. E, ainda, acréscimo na assistência pré-escolar (“auxílio-creche”), que passa de R$ 321 para R$ 484,90.





