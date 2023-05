Sextou sem pagamento? APP do Bradesco fica instável em todo o País

Quase que o sextou da galera foi sem o pagamento. Isso porque o aplicativo do Banco Bradesco esteve fora do ar durante a tarde desta sexta-feira (5). Segundo relatos de usuários, o serviço digital ficou instável por horas, exibindo uma tela com a mensagem de que "algo deu errado" durante a tentativa de autenticação de acesso a conta.

A falha no aplicativo impedia a realização de transações via Pix e o pagamento de boletos, impossibilitando assim aqueles que queriam pagar contas ou simplesmente gastar dinheiro. De acordo com a plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de plataformas digitais, a instabilidade começou por volta das 13h21, com pico de 797 reclamações às 14h17.

Já no Google Trends, plataforma que mostra os assuntos mais pesquisados no Google, o nome do banco aparece em 65º lugar em Mato Grosso do Sul durante esta tarde. Já no País, o Bradesco aparece em 6º.

O aplicativo voltou a funcionar, parcialmente, somente às 16h30, quando foi possível alguns usuários realizarem transações. De acordo com relatos, não foram todos que conseguiram movimentar o dinheiro ainda, mas aos poucos o APP tem voltado a funcionar.

