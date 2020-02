Silvia Abravanel pede demissão ao pai depois de se envolver em polêmica

Silvia Abravanel, filha adotiva do Silvio Santos, se envolveu em uma polêmica com os funcionários do Sistema Brasileiro de Televisão Brasileiro (SBT) e pediu demissão da emissora nesta quarta-feira (20). Agora, a filha terá que ir até Orlando nos Estados Unidos para ter a saída autorizada pelo próprio pai.

Uma das herdeiras do SBT e todo o seu império se envolveu em uma polêmica após chamar os funcionários de idiotas durante um ao vivo. No programa matinal ‘Bom Dia & Cia’ que Silvia apresenta, ela chama três empregados e pergunta a eles se eles sabiam que ela iria comparecer ao programa nessa segunda-feira (17).

Confira o momento que polemizou nas redes sociais:

Deprimente: Silvia Abravanel constrange equipe AO VIVO no Bom Dia e Cia; assista pic.twitter.com/Ib6NsZUh8Z — Didigo Santini (@DidigoSantini) February 19, 2020

De acordo com jornalista Rafael Pessina, com o alcance do episódio, Silvia pediu demissão ao diretor do programa matinal, Fernando Pelégio, a demissão do SBT. Entretanto, Pelégio não aceitou e disse que se ela quisesse, teria que pedir ao próprio dono, Silvio.

O apresentador mais famoso do Brasil, Silvio Santos, pai de Silvia, está passando as férias em Orlando, Estados Unidos. Agora, a filha vai até o país para ter o aval do próprio pai para sua saída do SBT.

Em entrevista ao jornalista, Silvia afirmou que está segura de sua demissão. “Nada muda minha opinião. Nada, nem ninguém.”

Com a repercussão um internauta encontrou um vídeo de 2018 em que a filha de Silvio reclama de algum aspecto do programa. Confira:

Em 2018, Silvia Abravanel também constrangeu AO VIVO o responsável pelo ar condicionado do estúdio; assista pic.twitter.com/cjEYtbmiZp — Didigo Santini (@DidigoSantini) February 19, 2020

