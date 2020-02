Silvio não quer demitir a filha, diz colunista

Joilson Francelino, com informações do UOL

O apresentador Silvio Santos teria rejeitado o pedido de demissão da filha, Silvia Abravanel, que comanda o programa infantil Bom Dia & Cia. De acordo com a colunista Cristina Padiglione, a filha número 2 de Silvio vai tirar uma semana de descanso a partir desta sexta-feira (21).

A repercussão negativa de um vídeo de viralizou na internet teria deixado Silvia arrasada. A ideia, segundo ela, era responder com deboche ao relato de um site que a culpava de deixar sua equipe à deriva quando faltava ao trabalho e não avisava.

Depois da repercussão do vídeo, ela pediu demissão a direção do SBT, que rejeitou. Ela pediu ao pai, dono da emissora, mas também recebeu negativa. Silvia ficará uma semana descansando. Em sua ausência, as animações irão ao ar sem apresentação.

