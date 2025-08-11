Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Simone Tebet participa de audiência pública sobre desenvolvimento regional no Senado

A ministra deve detalhar as ações integradas do governo federal em evento que será aberto a participação popular

11 agosto 2025 - 09h52Sarah Chaves
Simone Tebet, ministra do Planejamento e OrçamentoSimone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento   (Diogo Zacarias/MPO)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, estará presente na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado na próxima terça-feira (12), às 9h30 (de Brasília), para debater as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional e ao turismo no Brasil.

A audiência pública, solicitada pela presidente da comissão, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), visa aprofundar o diálogo entre o governo federal, o Congresso e a sociedade sobre estratégias para promover o crescimento sustentável em todas as regiões do país.

Simone Tebet, à frente de um dos ministérios-chave para o planejamento de políticas públicas, deve detalhar as ações integradas do governo federal, incluindo a alocação de recursos orçamentários, os mecanismos de financiamento e a cooperação com estados e municípios. Sua presença reforça o compromisso com um planejamento inclusivo, que leve em conta as necessidades regionais e as potencialidades locais, especialmente no setor turístico.

A audiência será interativa e aberta à participação popular. Cidadãos de todo o país poderão enviar perguntas e comentários ao vivo pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal eCidadania, espaço digital criado para aproximar o Legislativo da sociedade. As manifestações podem ser lidas durante a sessão e respondidas por senadores e convidados. Quem participar também poderá solicitar declaração de participação, válida como atividade complementar em cursos universitários.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rodovias do país podem ter acesso a internet
Brasil
Governo federal recebe sugestões para levar internet a rodovias
Piloto e passageira morrem em queda de avião no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
Brasil
Piloto e passageira morrem em queda de avião no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
Coletiva de integrantes do governo para explicar vetos
Brasil
Lula veta 63 pontos da Lei de Licenciamento incluindo restrição a povos indígenas
JD1TV: Neve é registrada no Sul do Brasil e temperaturas continuam abaixo de 10°C
Brasil
JD1TV: Neve é registrada no Sul do Brasil e temperaturas continuam abaixo de 10°C
Presidente Lula e o líder russo, Vladimir Putin
Brasil
Lula recebe telefonema de Putin e falam sobre a guerra na Ucrânia e cooperação bilateral
Mulher espancada com mais de 60 socos mostra rosto após cirurgia de reconstrução facial
Brasil
Mulher espancada com mais de 60 socos mostra rosto após cirurgia de reconstrução facial
Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025
Brasil
Petrobras reverte prejuízo e lucra R$ 26,65 bilhões no segundo trimestre de 2025
Morre Arlindo Cruz, ícone do samba
Brasil
Morre Arlindo Cruz, ícone do samba
Presidente Lula e Narendra Modi
Brasil
Lula e Modi discutem comércio bilateral e reafirmam parceria entre Brasil e Índia
Foto: Alexandre Loureiro / Riotur
Brasil
Carnaval do Rio é reconhecido como manifestação da cultura nacional

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'