Simone Tebet participa de audiência pública sobre desenvolvimento regional no Senado

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, estará presente na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado na próxima terça-feira (12), às 9h30 (de Brasília), para debater as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional e ao turismo no Brasil.

A audiência pública, solicitada pela presidente da comissão, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), visa aprofundar o diálogo entre o governo federal, o Congresso e a sociedade sobre estratégias para promover o crescimento sustentável em todas as regiões do país.

Simone Tebet, à frente de um dos ministérios-chave para o planejamento de políticas públicas, deve detalhar as ações integradas do governo federal, incluindo a alocação de recursos orçamentários, os mecanismos de financiamento e a cooperação com estados e municípios. Sua presença reforça o compromisso com um planejamento inclusivo, que leve em conta as necessidades regionais e as potencialidades locais, especialmente no setor turístico.

A audiência será interativa e aberta à participação popular. Cidadãos de todo o país poderão enviar perguntas e comentários ao vivo pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal eCidadania , espaço digital criado para aproximar o Legislativo da sociedade. As manifestações podem ser lidas durante a sessão e respondidas por senadores e convidados. Quem participar também poderá solicitar declaração de participação, válida como atividade complementar em cursos universitários.

