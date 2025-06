Sistema Defesa Civil Alerta é ativado em Brasília

Sarah Chaves, com Agência GOV

O presidente Lula da Silva participou da ativação do novo sistema Defesa Civil Alerta na manhã deste sábado (14) no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) em Brasília.

O Sistema Defesa Civil Alerta enviará uma mensagem emergencial a telefones celulares de moradores de 36 municípios do Nordeste na prevenção de desastres e salvar vidas. Durante a ativação do sistema, técnicos da Defesa Civil Nacional nas nove capitais da região acompanharam a demonstração do sistema.

A demonstração do envio dos alertas é coordenada pelo MIDR e ocorrerá em 36 cidades de todos os estados do Nordeste, com intervalo de um minuto entre cada alerta. A iniciativa prepara a população para o início da operação oficial do sistema na região, que está prevista para 18 de junho.

“Essa ferramenta foi criada para que o aviso chegue antes que o perigo alcance as pessoas. Nosso compromisso é salvar vidas, garantindo que a população receba alertas em tempo hábil para agir com segurança”, destacou o ministro Waldez Góes.

A mensagem será sobreposta ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que toca mesmo em aparelhos no modo silencioso. O aviso chegará a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio.

MENSAGEM - A mensagem que aparecerá durante o teste será: “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Para mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta.”

Durante a simulação, os técnicos da Defesa Civil Nacional estarão em campo, junto às Defesas Civis estaduais, monitorando o recebimento das mensagens e apoiando o uso da nova tecnologia. Após a capacitação, o envio dos alertas será de responsabilidade direta dos órgãos locais.

O sistema faz parte de um esforço de nacionalização que já alcançou as regiões Sul e Sudeste — em operação desde dezembro de 2024 — e será levado às regiões Norte e Centro-Oeste nos próximos meses. Até o fim de 2025, a expectativa é que o Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também