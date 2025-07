Sistema do Judiciário sofre vazamento de dados de 11 milhões de chaves Pix

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) identificou e corrigiu um incidente de segurança no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), ocorrido entre os dias 20 e 21 de julho. O vazamento expôs informações cadastrais de aproximadamente 11 milhões de brasileiros.

O acesso indevido aconteceu por meio da captura criminosa de credenciais de usuários. Foram acessados apenas dados cadastrais: nome, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta. Não houve acesso a senhas, saldos, extratos ou outras informações protegidas por sigilo bancário. Segundo o CNJ, os dados expostos não permitem movimentações financeiras ou acesso às contas.

Após a detecção, o CNJ reforçou protocolos de segurança e notificou a Polícia Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. O órgão divulgou comunicado oficial sobre o incidente e mantém o compromisso com a segurança da informação e a transparência.

O Banco Central do Brasil (BC) também se pronunciou sobre o caso, confirmando que não houve exposição de dados sensíveis nem possibilidade de movimentação financeira. O BC afirmou que o incidente foi comunicado à sociedade em razão do princípio da transparência, apesar do baixo impacto para os usuários, e que foram tomadas as medidas para apuração detalhada do ocorrido.

O CNJ informará, exclusivamente em seu site oficial, sobre o canal para que os cidadãos consultem se seus dados foram expostos. O Banco Central mantém uma página específica para registrar incidentes de segurança, que será atualizada conforme necessário.

