“Só se a morte nos separar”, diz Bruno sobre fim da dupla com Marrone

A notícia de que a dupla Bruno & Marrone vai se separar, após mais de 30 anos de parceria musical, caiu como uma bomba nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (1°). Os nomes dos cantores chegaram a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter, mas para o alívio dos fãs, eles negam o fim da dupla.

No Twitter, bruno postou uma foto com a notícia da separação com uma tarja de “Fake News”. Na legenda, o cantor foi enfático: “Só se a morte nos separar”.

Há alguns dias, veículos de imprensa já vinham noticiando que a dupla estava um pouco estremecida, após um desentendimento que tiveram durante uma live. Os cantores devem gravar um EP neste mês e seguem juntos.

