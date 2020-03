''Sou médico, não juiz'', diz Drauzio sobre presa trans que matou criança

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O médico Drauzio Varella divulgou uma nota em suas redes sociais na qual afirma "ser médico e não juiz" em referência à detenta trans Suzy Oliveira, a quem abraçou durante uma reportagem veiculada no domingo passado pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Suzy está presa na Penitenciária I José Parada Neto, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por estupro e homicídio de um menino de 9 anos, ocorrido em 2010.

Na reportagem, Drauzio mostrou preconceito, abandono e a solidão de presas transexuais que estão alocadas em unidades prisionais masculinos.

Ao entrevistar Suzy, ela contou que estava no local há oito anos, sem receber visitas. "Muita solidão, não é minha filha", respondeu o médico, seguido de um abraço na detenta.

De acordo com o processo contra Suzy, ela estuprou e matou, por estrangulamento Fábio dos Santos Lemos. A criança foi encontrada morta a 20 metros de casa, com o corpo já em decomposição.

Drauzio foi alvo de críticas que questionavam se ele sabia do crime quando decidiu retratar a história da detenta.

A nota publicado pelo médico diz: "Há mais de 30 anos, frequento presídios, onde trato da saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico a Medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada (1º), não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz".

— Portal Drauzio Varella (@drauziovarella) March 8, 2020

