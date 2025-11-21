Menu
Brasil

Startup de MS conquista 1º lugar nacional em GovTech e entra para o Top 10 do Brasil

Este é o segundo título consecutivo da empresa. A startup também integra a lista das 10 mais promissoras do Brasil em 2025

21 novembro 2025 - 15h10Taynara Menezes
O Ranking 100 Open Startups reúne as startups mais atraentes para o mercado e é a principal referência em inovação aberta na América LatinaO Ranking 100 Open Startups reúne as startups mais atraentes para o mercado e é a principal referência em inovação aberta na América Latina   (Foto: Divulgação )

A Ei Soluções Inteligentes conquistou o 1º lugar na categoria GovTech na 10ª edição do Ranking 100 Open Startups, o maior levantamento de inovação aberta da América Latina. Este é o segundo título consecutivo da empresa. A startup também foi reconhecida como Campeã da Década e passou a integrar a lista das 10 mais promissoras do Brasil em 2025.

GovTech é o termo usado para tecnologias que modernizam a gestão pública, tornando serviços mais eficientes, transparentes e acessíveis. Fundada em Mato Grosso do Sul, a Ei Soluções se destaca por transformar desafios públicos em soluções escaláveis, reforçando o estado como polo emergente de inovação.

Para o CFO Ettore Funicelli Delgado, a conquista reforça o papel de MS como um polo emergente de tecnologia e inovação. “Estar no topo do ranking GovTech e entre as mais promissoras do país reforça o compromisso da Ei Soluções com a transformação da gestão pública por meio da tecnologia. Esse reconhecimento valida nosso esforço diário em desenvolver soluções que realmente impactam a vida das pessoas e fortalecem as instituições”, celebra.

A empresa é responsável pelo eKronos, sistema usado por governos para gestão de obras e investimentos. Junto com as plataformas Atena, IO Analytics e AET/Domínio Digital, cobre todo o ciclo da execução pública e fortalece a transparência e a eficiência.

O CEO Rogê Teissére Delgado destaca o simbolismo do prêmio. “Ser reconhecida como Campeã da Década e líder GovTech é uma conquista que vai muito além da empresa é um orgulho para Mato Grosso do Sul. Nosso trabalho é movido pela missão de aproximar o cidadão do poder público e criar serviços mais ágeis, confiáveis e modernos”.

O Ranking 100 Open Startups reúne as startups mais atraentes para o mercado e é a principal referência em inovação aberta na América Latina.

A Ei Soluções segue expandindo sua atuação nacional e consolidando-se como uma das GovTechs mais transformadoras do país.

