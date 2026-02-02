Menu
Brasil

STF anuncia que Cármen Lúcia será relatora de código de ética da Corte

Edson Fachin defende autocorreção e diálogo entre ministros para aprovação das regras

02 fevereiro 2026 - 17h51Taynara Menezes
Carmem LúciaCarmem Lúcia   (Foto: STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anunciou nesta segunda-feira (2) que a ministra Cármen Lúcia será a relatora da proposta de criação de um código de ética para os integrantes da Corte.

O anúncio foi feito durante a sessão solene de abertura do Ano Judiciário de 2026. Fachin destacou que as instituições precisam manter integridade e legitimidade e defendeu a necessidade de autocorreção no Supremo.

“Momentos de adversidade exigem mais do que discurso, pedem responsabilidade institucional, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição da República”, afirmou o presidente do STF.

Diante da resistência interna à aprovação das regras, Fachin disse que buscará diálogo e consenso entre os ministros. “Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado”, declarou.

A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), entre outras autoridades.

