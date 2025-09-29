Menu
Brasil

STF empossa presidente e vice nesta segunda-feira

Ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes ocuparão os respectivos cargos até 2027

29 setembro 2025 - 09h22Sarah Chaves    atualizado em 29/09/2025 às 09h42
Ministros Edson Fachin e Alexandre de MoraesMinistros Edson Fachin e Alexandre de Moraes   (Rosinei Coutinho/STF - Adriano Machado/Reuters)

O ministro Edson Fachin assume nesta segunda-feira (29) a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), com o ministro Alexandre de Moraes sendo empossado como vice-presidente. A mudança de comando acontece em virtude do rodízio de posições, que retira Luís Roberto Barroso da presidência.

A cerimônia de posse, marcada para às 16h, contará com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Durante o evento, haverá discursos, a assinatura do termo de posse e a troca oficial de cargos. Fachin e Moraes estarão à frente do STF durante o biênio de 2025 a 2027.

Além de assumir a presidência do STF, Fachin também presidirá o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no mesmo período.

A solenidade de posse começará com a assinatura do termo de posse pelo novo presidente, seguida pela declaração formal de Edson Fachin como empossado. Ele, então, conduzirá a sessão e dará posse ao vice-presidente Alexandre de Moraes, com a repetição de procedimentos formais, como leituras, assinaturas e cumprimentos.

Conhecido por seu perfil técnico e reservado, Fachin assume a liderança do STF em um período de tensões entre a política e o Judiciário. A expectativa é que ele adote uma postura mais discreta, evitando os holofotes da mídia, em contraste com a gestão mais visível de Luís Roberto Barroso. Fachin é conhecido por sua postura mais comedida, evitando entrevistas e declarações públicas, além de participar raramente de eventos de caráter político

Nos momentos finais, discursarão o presidente Luís Roberto Barroso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, por fim, Edson Fachin, que encerrará a sessão solene.

 

