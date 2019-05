STJ manda soltar Temer

Por quatro votos a zero, os ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram nesta terça-feira (14) soltar o ex-presidente Michel Temer, que está preso preventivamente desde a última quinta-feira (9), em São Paulo.



Todos foram a favor da liberdade do ex-presidente alegando que os fatos apurados na investigação são “razoavelmente antigos” e que os crimes investigados não teriam sido cometidos com violência.



O relator do caso, Antonio Saldanha Palheiro, a ministra Laurita Vaz, o ministro Rogerio Schietti e o presidente da Turma, o ministro Nefi Cordeiro, votaram para soltar o emedebista.



Os magistrados estenderam a decisão para o Coronel Lima, amigo de Temer, que também está preso preventivamente.



Com a decisão, Temer e Lima permanecem em liberdade pelo menos até o julgamento definitivo do mérito do habeas corpus, pela própria Sexta Turma, em data ainda não definida.



Os ministros que votaram na sessão desta terça se manifestaram pela substituição da prisão pelas seguintes medidas cautelares:



- proibição de manter contato com outros investigados;

- proibição de mudança de endereço e de se ausentar do país;

- entregar o passaporte;

- bloqueio dos bens até o limite de sua responsabilidade;

- não contato com pessoas jurídicas relacionadas ao processo;

- proibição de exercer funções de direção em órgãos partidários.



Investigado



O ex-presidente é investigado na "Operação Descontaminação", da Polícia Federal, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga desvios da ordem de R$ 1,8 bilhão das obras da Usina Nuclear Angra 3.

