Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

STJ revoga prisão preventiva de Oruam

Ministro diz que artista é primário e se apresentou às autoridades

27 setembro 2025 - 15h08Carla Andréa
Oruam após tirar a tinta vermelha do cabelo Oruam após tirar a tinta vermelha do cabelo   (Reprodução/CNN)

O ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou nesta sexta-feira (26) a revogação da prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, de 25 anos.

A decisão atendeu a um pedido do advogado Gustavo Mascarenhas, responsável pela defesa do artista.

Na decisão, Paciornik avaliou que a fundamentação utilizada pela Justiça para decretar a prisão foi “insuficiente, em princípio, para a imposição da segregação antecipada”.

Segundo o ministro, os argumentos do juiz de primeiro grau se basearam em “riscos vagos” de reiteração delitiva pelo fato de Oruam ter publicado sobre o caso nas redes sociais, além da “provável possibilidade de fuga, cogitada pelo próprio recorrente”.

O magistrado também destacou que o rapper é primário e que se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão.

Prisão em julho

Oruam se entregou à polícia em 22 de julho, após ter a prisão preventiva decretada por suspeita de associação ao tráfico de drogas e ao Comando Vermelho (CV).

Filho de Marcinho VP — apontado como um dos líderes da facção — e sobrinho de Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, o artista tem tatuagens em homenagem aos dois.

Apesar disso, sempre negou envolvimento em atividades criminosas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O principal processo que trata do assunto foi protocolado pelo Uber
Brasil
STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
Corte IDH apura denúncias de negligência e práticas sanitárias inadequadas no local
Brasil
Tribunal internacional começa a julgar Brasil por mortes de 96 bebês
Humorista de A Praça é Nossa é condenado a 18 anos por abuso sexual da filha
Brasil
Humorista de A Praça é Nossa é condenado a 18 anos por abuso sexual da filha
O acordo foi firmado em maio de 2024
Brasil
Gol e Azul encerram acordo de cooperação comercial
Foto: ASCOM\SGPR
Brasil
União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce
Foto: Reprodução
Brasil
Autoridades identificam suspeitos de ataque a tiros que matou dois em escola de Sobral
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Foto: Thinkstock
Brasil
Governo Federal institui comitê para reduzir uso de agrotóxicos no país
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Brasil
Congresso aprova MP "Agora Tem Especialistas" para reduzir fila do SUS
A direita Nelson Wilians Fratoni -
Política
CPMI do INSS pede a prisão de advogado com escritório em Campo Grande

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas