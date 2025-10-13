Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás

Serpente impressiona banhistas pelo tamanho e pode pesar até 200 quilos quando fêmea grávida

13 outubro 2025 - 18h50Carla Andréa

Banhistas de Rio Quente se surpreenderam neste domingo (12) ao presenciar o resgate de uma sucuri de aproximadamente cinco metros de comprimento pelo Corpo de Bombeiros.

A serpente havia sido avistada debaixo de uma pedra às margens do rio, quando uma testemunha acionou os militares.

Em um vídeo registrado no momento do resgate, é possível ver a sucuri sendo retirada cuidadosamente do local por cinco pessoas, sob aplausos e comentários dos presentes, como a exclamação: “Ê bichona”. A serpente foi então conduzida com segurança até o veículo dos bombeiros.

Segundo o biólogo Edson Abrão, a sucuri prefere águas limpas e não é peçonhenta, matando suas presas por constrição.

Ele explicou ainda que a temperatura da água não interfere no comportamento ou metabolismo do animal, que é semi-aquático. Em relação ao porte, os machos da espécie normalmente pesam entre 80 e 100 quilos, enquanto as fêmeas podem atingir até 200 quilos, especialmente durante a gestação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa /
Brasil
AGU força Facebook a remover grupo que abastecia falsificadores de bebidas alcoólicas
Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS
Brasil
Ex-presidente do INSS será ouvido pela CPMI nesta segunda-feira
LDO de 2026 e veto parcial à Lei de Licenciamento Ambiental são discutidos no Congresso
Política
LDO de 2026 e veto parcial à Lei de Licenciamento Ambiental são discutidos no Congresso
Menino de 8 anos chama atenção com mochila em formato de caixão em escola de Rondônia
Brasil
Menino de 8 anos chama atenção com mochila em formato de caixão em escola de Rondônia
Fábrica clandestina em São Bernardo do Campo (SP)
Brasil
Polícia Civil desmantela fábrica de bebida adulterada ligada a mortes por metanol
O senador Fernando Farias é relator e o deputado Cezinha de Madureira, presidente da comissão mista
Brasil
Resposta ao tarifaço, MP do Brasil Soberano pode ser votada na terça-feira
Além do fomepizol, outra substância capaz de reverter a intoxicação é o etanol farmacêutico
Brasil
Brasil recebe 2,5 mil unidades de novo antídoto contra metanol
Município de Jaqueira (PE)
Brasil
Justiça Federal estabelece mapeamento de conflitos fundiários coletivos
Sophia de Jesus Ocampo morreu e caso ainda segue sem respostas
Justiça
Falhas na proteção: juiz condena Estado e Município a pagar R$ 430 mil aos pais de Sophia
Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba em São Paulo e deixa seis feridos
Brasil
Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba em São Paulo e deixa seis feridos

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado