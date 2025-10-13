Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás

Banhistas de Rio Quente se surpreenderam neste domingo (12) ao presenciar o resgate de uma sucuri de aproximadamente cinco metros de comprimento pelo Corpo de Bombeiros.

A serpente havia sido avistada debaixo de uma pedra às margens do rio, quando uma testemunha acionou os militares.

Em um vídeo registrado no momento do resgate, é possível ver a sucuri sendo retirada cuidadosamente do local por cinco pessoas, sob aplausos e comentários dos presentes, como a exclamação: “Ê bichona”. A serpente foi então conduzida com segurança até o veículo dos bombeiros.

Segundo o biólogo Edson Abrão, a sucuri prefere águas limpas e não é peçonhenta, matando suas presas por constrição.

Ele explicou ainda que a temperatura da água não interfere no comportamento ou metabolismo do animal, que é semi-aquático. Em relação ao porte, os machos da espécie normalmente pesam entre 80 e 100 quilos, enquanto as fêmeas podem atingir até 200 quilos, especialmente durante a gestação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também