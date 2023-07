Sultan Ahmed, presidente da COP-28 deve vir à Cúpula da Amazônia

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a quinta-feira (27) que confirmou a vinda ao Brasil do presidente da COP-28, Sultan Ahmed al-Jaber, para participar da Cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9 de agosto, em Belém, no Pará.

O presidente Lula convidou igualmente o presidente dos Emirados Árabes para visitar o Brasil. O emir agradeceu o convite e afirmou que deverá realizar a visita oficial em 2024, após a COP-28.

Durante a conversa, os dois falaram sobre os desafios trazidos pelas mudanças climáticas, a proteção ao meio ambiente e a transição energética, entre outros assuntos que serão debatidos durante a COP-28, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima, que será realizada no fim do ano, em Dubai.

O presidente Lula havia se encontrado com o dirigente emirático em visita oficial ao país, em abril, e com o presidente da COP-28 no fim de junho, em Paris, França, antes do discurso do presidente brasileiro no encerramento do evento “Power Our Planet”.

Cúpula da Amazônia

O evento em Belém, nos próximos dias 8 e 9 de agosto, vai reunir representantes dos oito países sul-americanos que compartilham a floresta amazônica – Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela -, além de Congo, República Democrática do Congo e Indonésia, países que contam com grandes reservas de florestas tropicais, e outros países convidados.

Segundo o presidente Lula, a intenção do encontro é balizar a discussão que será levada à COP-28. “O que queremos é dizer ao mundo o que vamos fazer com as nossas florestas e o que o mundo tem que fazer para nos ajudar, porque prometeram 100 bilhões de dólares em 2009 e até hoje não saiu”, afirmou.

