Suspeita de gripe aviária em trabalhador do RS é descartada pelo Ministério da Saúde

O caso suspeito de Influenza Aviária em um trabalhador da granja do município de Montenegro (RS), onde foi identificado foco da doença em aves foi descartado na tarde desta terça-feira (20), conforme o Ministério da Saúde, a análise da Fiocruz confirmou que o teste para a doença deu negativo.

A investigação do caso suspeito começou no dia 18/05, desde que o trabalhador já estava sendo acompanhado pela vigilância estadual e o Ministério da Saúde apresentou os primeiros sintomas. O tratamento começou de forma imediata e a amostra foi enviada à Fiocruz, no Rio de Janeiro.

O Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul, monitora todas as pessoas que podem ter sido expostas ao vírus por contato direto com aves infectadas para acompanhamento da situação de saúde, início imediato do tratamento diante dos primeiros sintomas e vigilância preventiva de possíveis contatos. Não há registro em todo o mundo de transmissão da doença de uma pessoa para outra.

No Brasil não há casos em investigação. A medida preventiva mais eficaz é evitar o contato com aves mortas ou doentes.

O Ministério da Saúde está em articulação com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e com a Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul para prestar todo o apoio necessário às ações relacionadas ao primeiro caso de gripe aviária em granja comercial do município de Montenegro (RS).

Para quem atua com animais silvestres, recomenda-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) após identificação de animais infectados ou com sintomas sugestivos de influenza aviária, como luvas, máscara N95 ou superior e proteção ocular, além de cuidados como higienização das mãos, evitar tocar olhos, boca e nariz e trocar de roupa após contato com animais infectados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também