Suspeitos de vender ingressos falsos para a final da Copa América são presos

Cinco homens suspeitos de vender ingressos falsos para a final da Copa América, que será realizada amanhã (7), foram presos nesta sexta-feira (5). A Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou ao grupo a partir da denúncia de uma mulher que estava negociando pela internet a compra de duas entradas oferecidas pelo grupo. Brasil e Peru disputam a taça no Maracanã a partir das 17h deste domingo.

Segundo a Secretaria Estadual de Polícia Civil, ela estava desconfiada e marcou com um dos vendedores perto da Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. Ao perceber que o ingresso parecia falso, acionou policiais que passavam pelo local. Os agentes encaminharam o suspeito para a Delegacia do Consumidor, responsável pela prisão.

O homem entregou os outros componentes da quadrilha, que foram presos num local próximo ao Terreirão do Samba, no Centro, com 19 ingressos falsificados prontos para a venda. Os bilhetes estavam sendo vendidos por até R$ 1,5 mil. Vinte e um ingressos foram apreendidos. Os suspeitos vão responder por estelionato, formação de quadrilha e receptação.

As vendas pelos canais oficiais da Copa América se esgotaram tanto para a disputa do terceiro lugar deste sábado (6), entre Argentina e Chile, quanto para Brasil e Peru.

