Tarifas no Aeroporto de Brasília sofrem reajuste de 4%

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (17), traz reajuste nos preços dos serviços de viagens do Aeroporto Internacional de Brasília. A correção é de até 4% nos valores e também mostra quais atividades sofrerão essa mudança que passa a valer a partir do próximo domingo (23).

Essa mudança e a publicação da portaria partiu da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Segundo informa o texto, os ajustes recairão nas tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. Conforme o site Metrópoles, além dos passageiros, empresas aéreas também serão afetadas pelo reajuste.

Para quem vai viajar com saída do Aeroporto de Brasília, a taxa de embarque passa de R$ 28,37 para R$ 29,51, em voos domésticos, e de R$ 50,21 para R$ 52,22, em rotas internacionais.

No caso de conexões a partir do terminal da capital federal, a tarifa de conexão passou de R$ 13,07 para R$ 13,59, independentemente do tipo de voo — doméstico ou internacional.

Apesar de entrar em vigor no domingo, a Inframerica poderá começar a aplicar as taxas após 30 dias.

