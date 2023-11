Taylor Swift: Empresa que proibiu água em show que Ana Benevides morreu é investigada

A Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar a conduta da Time For Fun, conhecida como T4F, na realização dos shows de Taylor Swift no Brasil. Na última sexta-feira (17), a jovem Ana Clara Benevides, fã de Taylor, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante a primeira apresentação da turnê no Rio de Janeiro.

A suspeita é de que Ana tenha passado mal por causa da forte onda de calor, agravada pela falta de ventilação no estádio e pela escassez de água no local.

Segundo o SBT Rio de Janeiro, o inquérito foi aberto por determinação do Ministério da Justiça. Será investigada a proibição de entrada com água ao evento após a repercussão da morte de Ana Clara.

Morte de Ana e Gabriel - A universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu na última sexta-feira (17), após passar mal dentro do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde foi realizado o show da cantora Taylor Swift para um público de aproximadamente 60 mil pessoas. A suspeita é de que a morte tenha sido ocasionada pela forte onda de calor que atingiu a capital fluminense. No dia, a sensação térmica ficou próxima aos 60ºC.

Para piorar a situação de quem curtia o show, fãs de Taylor Swift relataram que a ventilação foi prejudicada pela colocação de tapumes nos vãos do estádio Engenhão pela T4F. O público também denunciou abuso no valor cobrado por um saquinho de água com 315ml dentro do local: R$ 8.

Outro fã de Taylor morreu durante a passagem da artista pelo Rio de Janeiro. Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, 25, perdeu a vida na madrugada de domingo (19), após ser alvo de três assaltantes enquanto dormia na praia de Copacabana. Ele levou 1 facada no tórax.

A escritora Anastasia Kloster também viveu momentos de terror no show de Taylor, após cair no chão e sofrer queimaduras de segundo grau. “A entrada do VIP package foi uma vergonha! Eu e meus amigos estávamos na frente e deixaram acumular muita gente atrás, se empurrando. Quando abriram a entrada, eu levei um empurrão e caí no chão quente! Ganhei duas queimaduras de segundo grau, que não paravam de arder com o sol torrando”, contou.

