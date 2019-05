Telma Abrahão volta ao Brasil devido ao grande sucesso de seus workshops

A educadora parental e coach de pais, Telma Abrahão, conhecida nos EUA pela incrível competência em transformar o modo como os pais educam seus filhos, esteve no Brasil em abril e ministrou dois workshops, em São Paulo e em Uberlândia, as famílias brasileiras que compareceram adoraram as aulas e devido a grande demanda, Telma estará de volta ao Brasil no dia 22 de junho para mais um Workshop, em São Paulo!



“Fiquei muito feliz com o retorno que tive do Brasil, consegui passar a mensagem da essência do meu trabalho: "Educação dos filhos é um assunto urgente, não teremos uma segunda chance para proporcionarmos uma infância mais feliz e positiva para as nossas crianças e precisamos lembrar que estes serão os adultos de amanhã. Os pais precisam estudar para educar de forma mais assertiva e conseguirem compreender o que há por trás do mau comportamento infantil, normalmente existe uma necessidade emocional não atendida e por isso tantas dificuldades em educar. É necessário entendermos quais são essas necessidades antes de lidarmos com as consequências!”, declara a especialista. Membro certificada da Positive Discipline Association dos EUA e da Sociedade Norte Americana de Psicologia Adleriana, ela se destaca por sua experiência como coach de pais e por ser mãe de um casal.

Telma começou formando grupos de estudos para compartilhar suas novas habilidades e não parou por aí, seguiu estudando e desenvolveu um curso completo sobre Educação Parental, chamado Processo de Parentalidade Positiva que abrange vários exercícios de autoconhecimento, inteligência emocional, análise de perfil comportamental, dinâmicas praticas e as bases para uma educação mais assertiva.



Recentemente ela fundou a Positive Parenting Education, empresa sediada na Florida, nos Estados Unidos e que esta se expandindo para atender a grande demanda do Brasil. Além disso, Telma é Certificada em Analise de Perfil Comportamental, um grande diferencial para alguém que lida com personalidades. Seu curso atualmente é ministrado em Weston, na Flórida, onde vive com sua família e aos poucos ela vem trazendo seu trabalho para o público brasileiro.

