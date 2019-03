Temer já está na Polícia Federal, no Rio

O ex-presidente Michel Temer já está na Superintendência Regional da Polícia Federal, no centro do Rio. Temer desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, e o comboio ingressou no prédio da Polícia Federal às 18h40, enfrentando protestos de pessoas que o aguardavam, com faixas e cartazes e uma bandeira do Brasil.

Os manifestantes xingaram o ex-presidente e deram chutes e tapas na viatura que o conduzia. Temer foi preso preventivamente nesta quinta-feira (21) em São Paulo e levado para a PF, no Rio.



Armados de fuzis, homens da Polícia Federal precisaram intervir, para que o comboio pudesse entrar no prédio, que teve o portão principal fechado às pressas, por questão de segurança.



O ex-ministro Moreira Franco, que estava em um carro separado, também entrou na sede da PF.

