Tempestades causam estragos no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul enfrenta, desde a noite da última segunda-feira (16), uma nova onda de tempestades que atinge principalmente as regiões Central e Oeste do estado.

As fortes chuvas, acompanhadas de granizo e rajadas de vento de até 80 km/h, provocaram alagamentos, transbordamento de arroios, bloqueios de rodovias e suspensão de aulas em diversas cidades. A previsão meteorológica indica que a instabilidade deve persistir até pelo menos quinta-feira (19).

Em Santa Maria, no Centro do estado, choveu mais de 100 milímetros em apenas 24 horas, quase o total previsto para todo o mês de junho.

O observatório Bate-Papo Astronômico registrou mais de 1.300 raios em um intervalo de oito horas. Segundo a Defesa Civil, 56 famílias foram afetadas, sendo 24 desalojadas e duas desabrigadas, estas acolhidas no Centro Desportivo Municipal.

Outras cidades também registraram prejuízos. Em Mata, distante 88 km de Santa Maria, houve queda de granizo e alagamento de ruas, forçando ao menos 30 pessoas a deixarem suas casas. Em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, também foi registrada a ocorrência de granizo.

Transbordamento de arroios e famílias desabrigadas

Em Encruzilhada do Sul, na Região dos Vales, o Arroio Lava Pés transbordou e invadiu oito casas. Na Rua 17 de Dezembro, interditada pelas águas, famílias foram levadas para um ginásio.

O Arroio Rondinha também transbordou, atingindo três residências. Em Cachoeira do Sul, o Arroio Piquiri forçou o resgate de sete famílias, que foram acolhidas no salão comunitário da Vila Piquiri.

Já em Segredo, a prefeitura informou que o município está “ilhado”, após 112 mm de chuva fecharem todas as saídas da cidade, incluindo as rotas para Sobradinho, Arroio do Tigre, Lagoão e Passa Sete.

Rodovias bloqueadas

Pelo menos seis rodovias estaduais foram total ou parcialmente bloqueadas:

RSC-153, km 309 (Vale do Sol) – deslizamento parcial

RSC-287, Arroio Barriga (Novo Cabrais) – bloqueio total

RSC-377, km 326 (São Francisco de Assis) – bloqueio total

RSC-377, km 252 (Santiago) – bloqueio parcial

ERS-502, km 17 (entre Cachoeira do Sul e Novo Cabrais) – água sobre a pista

ERS-511, km 5 (Santa Maria) – bloqueio parcial por alagamento

Aulas suspensas em diversas cidades

As fortes chuvas também levaram à suspensão de aulas em vários municípios:

Agudo – Escolas Olavo Bilac e 7 de Setembro

São Sepé – Suspensão do transporte escolar

Restinga Seca – Escolas Dezidério Fuzer, Sete de Setembro, Manuel Albino Carvalho e Francisco Giuliani

Outras cidades afetadas: São Martinho da Serra, Vila Nova do Sul, Ibarama, Jaguari, Nova Palma, Dilermando de Aguiar, Venâncio Aires, Sobradinho, Arroio do Tigre e Paraíso do Sul

Instabilidade deve continuar

A Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertam para a continuidade da instabilidade. A presença de um bloqueio atmosférico no interior do país tem impedido o avanço de frentes frias para outras regiões, concentrando o mau tempo no Sul.

Nesta terça-feira (17), os temporais devem atingir principalmente as regiões Norte, Central e Metropolitana de Porto Alegre. Rajadas de vento podem alcançar 80 km/h.

Na quarta (18), o Sul do estado também será impactado, com risco de alagamentos e enchentes. A quinta-feira (19) seguirá com tempo instável, com rajadas de até 60 km/h e previsão de chuvas persistentes no Norte gaúcho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também