Terceiro voo com brasileiros vindo de Israel chega nesta sexta-feira

Com mais 69 brasileiros repatriados, o terceiro voo da operação 'Voltando em Paz' saiu nesta quinta-feira (12) de Tel Aviv, em Israel, zona de conflito no Oriente Médio.

O plano de voo da aeronave KC-390 Millennium prevê aterrissagem no Brasil no Aeroporto de Guarulhos (SP) nesta sexta-feira (13), após paradas técnicas em Portugal e em Cabo Verde.

No grupo de passageiros brasileiros, há duas gestantes. Do total de 69 embarcados, 29 têm como destino final a cidade de São Paulo, nove vão para o Rio de Janeiro, outros nove para Belo Horizonte, cinco para Recife, quatro para Goiânia, quatro para Porto Alegre, dois para Vitória, um para Uberlândia (MG) e um para Cuiabá.

Enquanto o KC 390 decolou de Israel, outras aeronaves da FAB estão em deslocamento. Nesta quinta, às 8h48, um KC-30 da FAB chegou a Roma, na Itália, país que tem servido como escala nessa operação, para em seguida também se dirigir a Israel e trazer outros brasileiros amanhã.

A articulação mais complexa para o Itamaraty nesse momento tem sido para conseguir deslocar cerca de 30 brasileiros que manifestaram interesse em retornar ao Brasil e que estão no lado palestino do conflito. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entrou em contato ontem com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro.

"Pedi ao ministro que nos apoiasse e nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, para que entrem no território egípcio, onde estarão a salvo. Conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco", afirmou Mauro Vieira, por meio das redes sociais do Itamaraty.

O Governo Federal trabalha nesse instante para reunir toda a documentação dos brasileiros e dos veículos que seriam usados na operação, para garantir a segurança do deslocamento até a fronteira e informar autoridades egípcias, palestinas e israelenses o dia e o horário em que o ônibus faria esse trajeto.

Logística

A logística para a operação de repatriação dos brasileiros vem sendo executada pelo Governo Federal desde o último sábado, 7 de outubro, quando teve início uma série de atentados do Hamas contra Israel que desencadeou a escalada do conflito bélico (confira aqui um detalhamento da operação).

Um gabinete de crise foi criado, teve início uma série de articulações entre Ministério das Relações Exteriores do Brasil e os governos de Israel, e com a Autoridade Palestina para identificar os brasileiros que estão na região e se mostram interessados em retornar ao país. Um formulário online foi desenvolvido e pode ser acessado por aqui.

