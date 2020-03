Tereza Cristina está na lista das mulheres mais poderosas do Brasil

A revista Forbes Brasil divulgou a lista das mulheres mais poderosas do Brasil em 2020, nessa quarta-feira (4) e entre as escolhidas está a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

A atual ministra da Agricultura é formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (Minas Gerais) e já ocupou a segunda secretaria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

Em 2006, assumiu o cargo de superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e, no final desse mesmo ano, foi convidada para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo do Governo do Estado Mato Grosso do Sul (Seprotur), ficando no cargo por sete anos. Ela também foi eleita deputada federal em 2014.

Tereza foi eleita no primeiro mandato para a Câmara Federal com 75.149 votos, em 2018, quando conquistou sua reeleição, obteve 75.068 votos válidos, mas não permaneceu no cargo porque aceitou convite do presidente Bolsonaro para assumir o Mapa.

