Brasil

Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba em São Paulo e deixa seis feridos

Explosão de gás é a principal suspeita para o acidente ocorrido no restaurante Jamile

08 outubro 2025 - 15h08

O teto do restaurante Jamile, que tem o chef Henrique Fogaça como sócio e responsável pelo cardápio, desabou na tarde desta quarta-feira (8), no Bairro Bela Vista, região central de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é de uma explosão de gás ocorrida por volta das 12h27 (horário local), em pleno horário de almoço.

Seis pessoas ficaram feridas, e duas delas ficaram presas sob os escombros até o início da tarde. De acordo com os bombeiros, uma das vítimas está em estado grave, mas todas foram resgatadas conscientes.

Ainda não há confirmação oficial se as pessoas feridas eram funcionários ou clientes do restaurante.

Entre as vítimas, uma apresentou dificuldade respiratória e dor nas costas, enquanto outras tiveram escoriações leves. Elas foram levadas para a UPA Vergueiro, UPA da Vila Mariana e Pronto-Socorro São Paulo.

Por volta das 13h20 (horário local), os bombeiros informaram que as duas vítimas ainda sob os escombros conseguiam se comunicar com as equipes de resgate.

O trabalho de retirada foi realizado com cautela para evitar novos desabamentos, e a Defesa Civil também foi acionada para avaliar a estrutura.

O atendimento contou com cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que deu apoio à operação.

O restaurante Jamile já estava aberto e em funcionamento no momento do acidente. Henrique Fogaça é um dos chefs mais conhecidos do país, jurado do programa MasterChef Brasil, e comanda outros empreendimentos gastronômicos na capital paulista.

