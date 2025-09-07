JD1TV: Tiroteio interrompe culto e fiéis precisam se abrigar na Zona Oeste do Rio

Na manhã deste domingo (7), um culto evangélico foi interrompido por disparos em uma igreja localizada na Rua Baronesa, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O susto fez com que fiéis se jogassem ao chão em busca de proteção, em cena divulgada nas redes sociais.



Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi resultado de uma operação conjunta entre o 18º BPM (Jacarepaguá) e a 28ª DP, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em roubos a residências. Durante a ação, policiais abordaram um veículo suspeito na Taquara. Os ocupantes reagiram com tiros, iniciando um intenso confronto.



O confronto deixou dois suspeitos mortos. Um terceiro foi ferido e encaminhado a uma unidade de saúde, enquanto um quarto conseguiu fugir.



Com eles, foram apreendidas diversas armas, entre elas pistolas calibres .40, .32, .38, uma espingarda .22, um simulacro de pistola, além de dois veículos.



Apesar do clima de pânico, a MOBI-Rio garantiu que o sistema BRT não sofreu impacto e continuou operando normalmente.



