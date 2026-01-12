Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Brasil

TJ-SP nega indenização à jovem Testemunha de Jeová que recebeu transfusão sem autorização

Família havia pedido reparação por danos morais, alegando que a paciente foi pressionada a receber transfusões de sangue contra sua vontade

12 janeiro 2026 - 19h12Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   ( Foto: Vanessa Rodrigues/Arquivo A Tribuna Jornal)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido de indenização feito pela família de uma jovem Testemunha de Jeová que recebeu transfusão de sangue sem autorização em um hospital de Santos. A jovem, de 18 anos, sofria de aplasia medular e outras enfermidades, e foi submetida ao procedimento por risco iminente de morte.

De acordo com o G1, ela morreu em janeiro de 2017. A família alegava que a jovem havia aceitado quimioterapia, mas negado transfusões, e que teria sido pressionada e sedada nos dias finais. Em 2020, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Santos havia condenado o Estado a pagar R$ 100 mil por danos morais, mas a decisão foi anulada pela 8ª Câmara de Direito Público do TJ-SP.

O relator do recurso, desembargador Percival Nogueira, afirmou que a equipe médica respeitou a crença da paciente e que as transfusões eram indispensáveis diante da gravidade do quadro clínico. Segundo ele, não há provas de sedação ou contenção da jovem, e a conduta médica visou exclusivamente preservar sua vida.

“Diante de um cenário em que há iminente risco à vida, havendo recurso terapêutico capaz de reverter o quadro clínico, o Estado e seus agentes devem atuar para impedir a morte do paciente”, destacou Nogueira.

O recurso foi aprovado por maioria de votos pelos desembargadores José Maria Câmara Júnior, Leonel Costa, Bandeira Lins e Antonio Celso Faria. Até a publicação da reportagem, o G1 não localizou a advogada da família.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Site permite analisar dados federais
Brasil
Governo lança nova versão do portal ComunicaBR
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Política
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Brasil
Fantástico denuncia rede de corrupção dentro do sistema de Justiça do Pará
Foto: Ministério da Previdência Social
Brasil
INSS reajusta benefícios e atualiza valores para 2026
Foto: Buonaventura1955/Getty Images
Brasil
Pagamento do abono salarial do PIS/Pasep tem início em fevereiro
Foto: Reprodução
Brasil
Vídeo: Moradores registram passagem de tornado que atingiu mais de 300 casas no Paraná
Manoel Carlos
Brasil
Morre Manoel Carlos, autor das 'Helenas', aos 92 anos
O Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar
Brasil
É AMANHÃ: 'O Agente Secreto' disputa três prêmios no Globo de Ouro
Senadora Tereza Cristina
Brasil
Lula veta projeto de regularização na fronteira e senadora reage, "um absurdo"
As datas variam conforme o valor do benefício e o número final do cartão
Brasil
Pagamentos do INSS 2026 começam em 26 de janeiro

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans