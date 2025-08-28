Menu
TJMS Ago25
Brasil

Top 10 bilionários brasileiros acumulam mais de R$ 694 bilhões, segundo a Forbes

No topo do ranking está, pelo segundo ano consecutivo, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook

28 agosto 2025 - 12h37Sarah Chaves
Bilionário Eduardo SaverinBilionário Eduardo Saverin   (Forbes)

A Forbes divulgou em 2025 o ranking dos bilionários brasileiros, reunindo as pessoas mais ricas do país. O número de indivíduos listados caiu em relação ao ano anterior, devido, em parte, à desvalorização cambial: o real se desvalorizou cerca de 27% frente ao dólar, o que levou diversas fortunas a perderem o critério mínimo de US$1 bilhão exigido pela publicação.

Mesmo assim, os 10 bilionários que permanecem na lista viram suas riquezas combinadas ultrapassarem os US$121 bilhões (aproximadamente R$694 bilhões).

No topo do ranking brasileiro está, pelo segundo ano consecutivo, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com uma fortuna estimada em R$227 bilhões, valor que representa cerca de US$34,5 bilhões 

Em segundo lugar figura Vicky Sarfati Safra e sua família, herdando vastos ativos do Banco Safra, com patrimônio avaliado em R$120,5 bilhões (US$20,7 bilhões).

Completando o pódio, o empresário Jorge Paulo Lemann aparece com R$88 bilhões (aproximadamente US$17 bilhões). Ele é um dos principais sócios da empresa de investimentos 3G Capital Partners, que aplica recursos na varejista e em outras empresas. Ele é seguido por André Esteves com R$51 bilhões, fruto de seu papel como principal acionista do BTG.
 

Confira os destaques do top 10
 - Eduardo Saverin (Facebook/Meta) - Patrimônio: R$ 227 bilhões (+45,5%)
 - Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra) - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões
 - Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 88 bilhões
 - André Santos Esteves (BTG Pactual) - Patrimônio: R$ 51 bilhões (+56%)
 - Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões (+4,5%)
 - Carlos Alberto da Veiga Sicupira (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)
 - Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 38 bilhões (+5,1%)
 - Miguel Gellert Krigsner (O Boticário) - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões (+19,2%)
 - Alexandre Behring da Costa (3G Capital) - Patrimônio: R$ 31 bilhões (-11,1%)
 - Jorge Neval Moll Filho (Rede D’Or) - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões (+119,1%)
 

