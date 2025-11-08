Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Tornado causa danos em dez municípios gaúchos e 200 mil ficam sem luz

Fenômeno causou obstrução de vias, queda de árvores e destelhamentos

08 novembro 2025 - 18h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Rio Grande do Sul também foi bastante afetadoRio Grande do Sul também foi bastante afetado   (Jonathan Campos/AEN)

O tornado extratropical que atingiu a região Sul do Brasil nessa sexta-feira (7) causou estragos em, pelo menos, dez municípios gaúchos com chuvas de até 177 milímetros (mm) e ventos de até 95 quilômetros por hora (km/h), segundo boletim da Defesa Civil do estado publicado na manhã deste sábado (8).

A tempestade também deixou pelo menos 200 mil residências sem energia elétrica, segundo a Equatorial Energia, empresa responsável por um terço da energia no estado. A companhia informou que trabalha para restabelecer os serviços, dando prioridade a hospitais e unidades de abastecimento de água.

Apesar dos estragos menores que no Paraná, no Rio Grande do Sul o fenômeno causou a obstrução de vias, queda de árvores, destelhamento de residências e prédios comerciais, além de rompimento de cabos de energia elétrica.

Reportaram estragos os municípios de Anta Gorda, Bom Retiro do Sul, Cidreira, Erechim e Relvado, entre outros. Em Frederico Westphalen, houve o destelhamento de um pavilhão industrial e um depósito de madeireira.

O governador do estado, Eduardo Leite, informou que as equipes estão em campo tentando desobstruir as vias e auxiliando prefeituras e companhias de energia e saneamento para o restabelecimento dos serviços interrompidos.

“Houve uma linha de instabilidade que passou pelo estado, já gerando muitos ventos e chuva intensa. Trouxeram naturalmente muitos transtornos, quedas de árvores. que acabam fazendo cair energia elétrica", comentou em rede social, acrescentando que os planos de contingência foram acionados.

As regiões mais atingidas foram o Norte do RS e a Grande Porto Alegre. As maiores chuvas foram registradas em Ilópolis, Anta Gorda, Dois Lajeadores e Arvorezinha. Já os ventos mais fortes foram registrados nos municípios de Planalto, Canguçu, Passo Fundo e Tramandaí. Em Porto Alegre, o vendaval chegou a 77 km/h e as chuvas ficaram em 28 mm.  

Paraná - Na cidade paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, seis pessoas morreram com a passagem do tornado. Cerca de 90% das residências e comerciais da cidade de 14 mil habitantes foram atingidos e pelo menos 750 pessoas ficaram feridas. O estado decretou calamidade pública.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula está no COP-30
Brasil
Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de tornado no Paraná
Rastros da destruição na cidade
Brasil
Paraná decreta calamidade pública após tornado destruir cidade
É a primeira mulher negra em 128 de existência da ABL
Brasil
Primeira mulher negra será empossada na ABL hoje
Aparição das onças-preta é algo raro
Cidade
VÍDEO: Agrônomo flagra cena rara de onça-preta com filhote
Brasil goleia a Indonésia e garante vaga antecipada no mata-mata do Mundial Sub-17
Brasil
Brasil goleia a Indonésia e garante vaga antecipada no mata-mata do Mundial Sub-17
COP-30 acontece em Belém
Brasil
Segundo dia da Cúpula do Clima terá debates sobre transição energética
Belém sediará a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima (COP 30).
Brasil
Belém será a capital do Brasil por 10 dias
General Mário Fernandes
Brasil
Moraes autoriza general preso por trama golpista a fazer o Enem
Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Deputado vira réu e deve pagar multa de R$ 50 mil por violência a Cíntia Chagas
Brasil
Deputado vira réu e deve pagar multa de R$ 50 mil por violência a Cíntia Chagas

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Moto e entorpecentes apreendidos -
Polícia
Força Tática fecha 'boca do Pardal' na região norte e prende dois em flagrante