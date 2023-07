Trabalhador é esfaqueado 'do nada' por homem na saída do serviço; veja

Um cobrador de ônibus de 44 anos foi esfaqueado ‘do nada’ nas costas, enquanto estava em frente a uma conveniência na noite de quarta-feira (26), em Ceilândia, no Distrito Federal. O local fica ao lado do seu serviço.

Conforme o Metrópoles, um homem de casaco preto e capuz atravessa a rua se aproximando da vítima. Em determinado momento, ele tira um facão da roupa e golpeia o cobrador próximo à nuca. O autor fugiu do local em seguida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 22h20 e transportou a vítima para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com ferimento nas costas, dispneia, hipertensão e suspeita de danos ao pulmão. Ele estava consciente e orientado.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para apurar a motivação do crime. Agentes da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) analisaram imagens de câmeras de segurança da distribuidora. Não existem informações sobre a prisão do suspeito.

Assista ao vídeo clicando aqui.

