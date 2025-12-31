Transmissão flopada? Problemas técnicos atrasam sorteio de R$ 1 bilhão da mega da virada

Taynara Menezes atualizado em 31/12/2025 às 21h26

O tão esperado sorteio da Mega da Virada, previsto para as 22h (horário de Brasília) desta quarta-feira (31), ainda não aconteceu por problemas técnicos na Caixa.

Este ano, o prêmio vai sortear pela primeira vez, R$ 1 bilhão de reais. Porém, até o momento os brasileiros seguem na expectativa do sorteio.

As apostas encerraram as 20h (horário de Brasília) como de costume o concurso lotou lotéricas de todo o país.

A Caixa informou que as equipes seguem trabalhando para resolver os problemas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também