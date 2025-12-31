Menu
Transmissão flopada? Problemas técnicos atrasam sorteio de R$ 1 bilhão da mega da virada

A premiação aconteceria as 22h pelo canal do YouTube da Caixa

31 dezembro 2025 - 21h15Taynara Menezes    atualizado em 31/12/2025 às 21h26
Mega da ViradaMega da Virada   (Foto: Divulgação)

O tão esperado sorteio da Mega da Virada, previsto para as 22h (horário de Brasília) desta quarta-feira (31), ainda não aconteceu por problemas técnicos na Caixa.

Este ano, o prêmio vai sortear pela primeira vez, R$ 1 bilhão de reais. Porém, até o momento os brasileiros seguem na expectativa do sorteio. 

As apostas encerraram as 20h (horário de Brasília) como de costume o concurso lotou lotéricas de todo o país. 

A Caixa informou que as equipes seguem trabalhando para resolver os problemas. 

