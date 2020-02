Trava de segurança se solta e caixão com corpo cai de carro funerário

Sarah Chaves, com informações do G1

Os moradores de Araguaína, no Tocantins tiveram um experiência inusitada na madrugada deste sábado (1º), quando um caixão com um corpo caiu de um carro funerário durante um translado no centro da cidade.

A cena chamou atenção de moradores que pararam para tirar fotos da urna sendo recolhida do chão pelo motorista do veículo.

A funerária responsável pelo serviço confirmou o acidente e disse que se tratou de uma falha técnica, mas que não houve dano e nenhum prejuízo. Veja a nota ao final da reportagem. O corpo foi transportado de Redenção (PA) para o norte do Tocantins, onde é velado pela família. Durante o trajeto, já no perímetro urbano da cidade, a trava de segurança que impede o caixão de se movimentar se soltou.

O condutor do carro percebeu a queda da urna e parou. O material não foi danificado, foi recolhido e colocado novamente no veículo para seguir ao endereço do velório.

Nota de esclarecimento da funerária

Informamos por meio desta, que em relação ao incidente ocorrido na madrugada desse sábado, 01, estamos investigando as causas do mesmo. Informamos ainda que a empresa conta com frota de veículos novos, com equipamentos e procedimentos de segurança que venham a prevenir esse tipo de ocorrência e que está prestando todo apoio à família.

