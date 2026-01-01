Menu
Menu Busca quinta, 01 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Brasil

Seis apostas levam prêmio bilionário da Mega da Virada; uma delas é de Ponta Porã (MS)

Após adiamento do sorteio por problemas técnicos, Caixa divulgou nesta quinta-feira (1º) as dezenas premiadas da maior Mega da Virada da história

01 janeiro 2026 - 12h30Taynara Menezes
Bilhete da Mega-Sena sendo feito na lotéricaBilhete da Mega-Sena sendo feito na lotérica   (Agência Brasil)

Seis apostas feitas em lotéricas físicas no país dividiram o maior prêmio da história da Mega da Virada, e uma delas é de Mato Grosso do Sul.

Após adiar o sorteio por problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal divulgou, na manhã desta quinta-feira (1º), as dezenas que garantiram o prêmio de R$ 1,09 bilhão, realizado excepcionalmente com atraso em relação ao dia previsto. Cada aposta vencedora vai receber R$ 181.892.881,09.

Números sorteados: 09 — 13 — 21 — 32 — 33 — 59

Entre os ganhadores do prêmio principal estão apostas registradas em:
Ponta Porã (MS)
João Pessoa (PB)
Franco da Rocha (SP)

Outras três apostas premiadas foram feitas pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial, mas, nesses casos, não é possível identificar a origem do registro.

Além dos milionários, 3.921 apostas acertaram a quina, e cada uma vai receber R$ 11.931,42. Já 308.315 jogadores acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 216,76.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reforma tributária entra em fase de testes em 2026
Brasil
Reforma tributária entra em fase de testes em 2026
As vagas são tanto para homens quanto para mulheres
Brasil
Alistamento militar para jovens que completam 18 anos em 2026 começa nesta quinta
Mega da Virada
Brasil
Transmissão flopada? Problemas técnicos atrasam sorteio de R$ 1 bilhão da mega da virada
Tradição e fé impulsionam busca por banhos e ervas no fim de ano
Brasil
Tradição e fé impulsionam busca por banhos e ervas no fim de ano
Agência dos Correios
Brasil
TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Moraes
Brasil
Moraes nega pedido da defesa de Bolsonaro para receber visita de sogro
Delegado Giniton Lages -
Justiça
Moraes mantém tornozeleira em delegado investigado por obstrução no caso Marielle Franco
Mega da Virada
Brasil
Com prêmio histórico de R$ 1 bilhão, Mega da Virada será sorteada hoje
Este é o terceiro procedimento cirúrgico de Bolsonaro para bloquear o nervo frênico e tentar conter as crises de soluços
Brasil
Bolsonaro faz nova cirurgia na tarde desta terça-feira
As oitivas foram determinadas pelo ministro Dias Toffoli
Brasil
Dono do Banco Master e ex-presidente do BRB prestam depoimento à PF

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa