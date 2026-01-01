Seis apostas levam prêmio bilionário da Mega da Virada; uma delas é de Ponta Porã (MS)

Seis apostas feitas em lotéricas físicas no país dividiram o maior prêmio da história da Mega da Virada, e uma delas é de Mato Grosso do Sul.

Após adiar o sorteio por problemas técnicos, a Caixa Econômica Federal divulgou, na manhã desta quinta-feira (1º), as dezenas que garantiram o prêmio de R$ 1,09 bilhão, realizado excepcionalmente com atraso em relação ao dia previsto. Cada aposta vencedora vai receber R$ 181.892.881,09.

Números sorteados: 09 — 13 — 21 — 32 — 33 — 59

Entre os ganhadores do prêmio principal estão apostas registradas em:

Ponta Porã (MS)

João Pessoa (PB)

Franco da Rocha (SP)

Outras três apostas premiadas foram feitas pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo oficial, mas, nesses casos, não é possível identificar a origem do registro.

Além dos milionários, 3.921 apostas acertaram a quina, e cada uma vai receber R$ 11.931,42. Já 308.315 jogadores acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 216,76.

