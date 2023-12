Triatleta fica em estado grave após ser atropelada por motociclista sem CNH

A triatleta Luisa Baptista está internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, no interior de São Paulo, informou o hospital na manhã deste domingo (24). Ela foi atingida por um motociclista que não tinha habilitação.

Conforme o g1, o boletim médico divulgado nesta manhã, Luisa amanheceu sem novas complicações. Ela permanece sob cuidados intensivos sem necessidade de novas intervenções cirúrgicas no momento.

“A coagulação e o pulmão agora são os órgãos e sistemas mais afetados e que demandam mais atenção”, diz o boletim. Segundo a Santa Casa, Luisa sofreu politrauma grave. Foram identificadas lesões no pulmão direito dela, fraturas de diversos arcos costais e perna direita.

O acidente – A medalhista de ouro do Pan-Americano 2019, de 29 anos, ficou gravemente ferida no acidente na manhã de sábado (23), na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), no distrito Santa Eudóxia.

O motociclista Naym José Sales, de 27 anos, que bateu na traseira da bicicleta da triatleta, foi socorrido para o mesmo hospital com picos de confusão e ferimentos de média complexidade. O estado de saúde dele ainda não foi informado.

Segundo informações do B.O, o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto foi apreendida pela Polícia Militar. O g1 não conseguiu localizar a família e a defesa dele até a última atualização desta reportagem.

Luisa está de férias e saiu cedo neste sábado para pedalar com um grupo de ciclistas. Na hora do acidente, os colegas estavam afastados e não viram o que aconteceu. A pista é simples e não tem acostamento.

O acidente foi registrado como lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor. A causa ainda é desconhecida e é apurada pela Polícia Civil.

O Sesi São Carlos, onde a triatleta atua, emitiu um comunicado sobre o acidente e informou que está prestando apoio à família de Luisa. Veja abaixo:

NOTA À IMPRENSA

"Informamos que a atleta de Triatlhon Luísa Batista, da equipe do SESI São Carlos, sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã deste sábado, 23 de dezembro, numa estrada no distrito de Santa Eudoxia."

