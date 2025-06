Tributação de títulos de renda e maior cobrança das bets é alternativa ao IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem (8) as medidas alternativas ao decreto que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



Após reunião com os líderes partidários da Câmara dos Deputados, Haddad comunicou que a compensação passará por uma maior cobrança das empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, e pelo fim da isenção de rendimentos de títulos de renda fixa.



A cobrança às empresas de apostas esportivas passará de 12% para 18%. Já as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCAs) passarão a ter tributação de 5% no Imposto de Renda (IR).



O governo também deve, enfim, alterar as alíquotas da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). A ideia é aproximar a carga tributária de fintechs com o que é cobrado dos bancos.



Atualmente instituições financeiras têm cobranças de 9%, 15% e 20%. Com a mudança, a menor alíquota não deve mais estar em vigor, sendo cobradas apenas as duas maiores.

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o governo também deve apresentar um projeto de lei complementar para aliviar as contas públicas, prevendo corte de cerca de 10% em isenções fiscais.

As propostas ainda precisam ser aprovadas no Congresso Nacional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também