Tudo pé frio! Mega-Sena não premia ninguém e acumula para R$ 115 milhões

Mesmo com inúmeras pessoas apostando, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (9). O prêmio, que já estava acumulado, passa a ser de R$ 115 milhões para o concurso que acontecerá no sábado (12).

Os números sorteados foram: 05 - 36 - 39 - 41 - 44 - 50.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 83 pessoas acertaram a quina e faturaram R$ 76.879,44. Além disso, 6.849 apostas beliscaram a quadra e levaram R$ 1.330,95.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul).

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também