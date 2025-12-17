Menu
Lula cobra alinhamento político em reunião ministerial

Presidente reúne ministros para balanço de 2025 e agenda eleitoral de 2026

17 dezembro 2025 - 10h51Sarah Chaves

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza na manhã desta quarta-feira (17) a última reunião ministerial de 2025. O encontro ocorre na Granja do Torto e reúne ministros para balanço das ações do governo no ano e definição de prioridades para 2026.

De acordo com interlocutores do Planalto, Lula deve reforçar a necessidade de alinhamento político dos ministros com o projeto eleitoral do governo para as eleições de 2026. A expectativa é que o presidente cobre comprometimento daqueles que permanecerão na Esplanada e sinalize que auxiliares que não apoiem sua candidatura à reeleição não devem integrar o governo no próximo ciclo.

Na abertura da reunião, Lula afirmou que ministros e partidos precisarão se posicionar politicamente ao longo do próximo ano, especialmente aqueles que pretendem disputar cargos eletivos. O presidente também ressaltou a importância de ampliar a comunicação das ações do governo e avaliar que a gestão ainda não conseguiu consolidar uma narrativa eficaz junto à população.

A reunião ocorre em um contexto de tensão na relação do Executivo com o Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o governo foi derrotado na votação de um projeto que reduz penas de condenados nos processos relacionados à tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No Senado, há desgaste na relação com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), após a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, contrariando a preferência de parte dos senadores.

Esta é a terceira reunião ministerial realizada em 2025. A primeira ocorreu em janeiro e a última em agosto, quando temas da agenda internacional, como tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, estiveram entre as principais preocupações do governo.

