Última Chamada: Mega-Sena prêmio de R$ 115 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (12), às 20h (horário de Brasília), o prêmio estimado em R$ 115 milhões no concurso 2620 da Mega-Sena.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2619, sorteada na última quarta-feira (9). Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 75 milhões para R$ 115 milhões. Os números foram: 05 - 36 - 39 - 41 - 44 - 50.

Quem quiser concorrer aos R$ 115 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa mediante login com CPF e senha de seis dígitos. O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945.

As apostas também podem ser feitas em Casas Lotéricas em todo o país. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também