Ultrassom médica de Bolsonaro é autorizada por Moraes após pedido da defesa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por um exame de ultrassonografia dentro da prisão, após solicitação apresentada pela defesa. A decisão foi proferida na noite deste sábado (13).

O pedido foi feito na última quinta-feira (11), depois que Moraes determinou que Bolsonaro fosse submetido a uma perícia médica oficial conduzida pela Polícia Federal no prazo de 15 dias. Segundo o ministro, os exames apresentados anteriormente pela defesa para solicitar cirurgia e prisão domiciliar eram antigos e não serviam como base para o pedido.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após ter sido condenado na ação penal que investigou sua participação na trama golpista. Ele está preso em uma sala especial da PF desde sua detenção.

De acordo com a decisão, o exame será realizado pelo médico Bruno Luís Barbosa Cherulli, que utilizará um aparelho portátil de ultrassom para avaliar as regiões inguinais direita e esquerda do ex-presidente. Moraes determinou que a Polícia Federal seja comunicada e que os advogados devidamente constituídos sejam intimados.

A defesa afirma que a atualização dos exames é necessária devido à piora no estado de saúde de Bolsonaro. Na terça-feira (9), os advogados relataram agravamento no quadro clínico e solicitaram que ele fosse levado imediatamente ao Hospital DF Star, em Brasília, para passar por cirurgia.

