"Uma pessoa como Pepe Mujica não morre", diz Lula em velório do ex-presidente uruguaio

Em Montevidéu para acompanhar o funeral de José ‘Pepe’ Mujica, ex-presidente do Uruguai, o presidente Lula prestou condolências à viúva Lucía Topolansky, e destacou sua trajetória e impacto político na América Latina.

"O que é gratificante para nós, seres humanos, é que uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Ele é um ser humano superior, uma pessoa que tem poucas no mundo com a similaridade, com a competência política, com a capacidade de falar e, sobretudo, com a juventude dele”, afirmou.



Lula lembrou ainda da forte ligação construída ao longo dos anos com Mujica, e refletiu a respeito das perdas recentes de grandes líderes mundiais, como o Papa Francisco. "Eu saio daqui com muita tristeza porque nós tivemos nesses últimos 15 dias duas perdas irreparáveis. [...] Espero que os dois juntos, onde estiverem no céu, consigam abençoar para que a humanidade seja mais fraterna, mais generosa e que a política possa ser feita de forma mais digna.”

Em dezembro de 2024, Mujica foi condecorado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros.



O corpo de Mujica deve ser cremado, e as cinzas serão sepultadas durante uma cerimônia simples na chácara onde ele morava.

O último encontro de Lula com Mujica ocorreu há cerca de dois meses, em março de 2025, durante ida a Montevidéu para participar da cerimônia de posse do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. "Sempre que o Mujica fala, eu respeito muito, porque o Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos", disse Lula na ocasião.



