Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

União indica Gustavo Damião para substituir Sabino no Turismo

A mudança é fruto de um acordo político fechado em reuniões ministeriais

18 dezembro 2025 - 08h35Sarah Chaves
Celso SabinoCelso Sabino   (Kebec Nogueira/Metrópoles)

A saída do ministro Waldez Góes Sabino anunciada na quarta-feira (17), integra um acordo político previamente definido em reuniões internas do governo federal. A mudança no comando da pasta faz parte de uma articulação para reorganizar o espaço do União Brasil na Esplanada dos Ministérios e ampliar o apoio parlamentar ao presidente Lula.

Com a saída de Sabino, o cargo deverá ser ocupado por Gustavo Damião, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB). Ao comentar a sucessão, Sabino elogiou o perfil do indicado. “É um jovem muito competente também, capaz”, afirmou. De acordo com apuração do UOL, a permanência do União Brasil no ministério garantiu um acordo para o apoio de deputados da legenda, hoje dividida entre governo e oposição, a Lula no próximo ano.

Nos bastidores, o entendimento é classificado como um arranjo de “ganha-ganha”, especialmente no Nordeste. O governo fortalece palanques regionais, enquanto parlamentares mais alinhados ao Planalto ganham maior autonomia para se associar ao presidente em estados onde ele mantém alta popularidade.

Questionado sobre uma possível incoerência na movimentação política, Sabino evitou comentar críticas e afirmou que a indicação demonstra que o União Brasil “já voltou” ao governo. Segundo ele, o partido tem razões próprias para se afastar ou se aproximar do Executivo. “Há várias possibilidades na mesa, menos o PL”, disse, sem detalhar os próximos passos da legenda.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adroaldo Portal
Brasil
Operação Sem Desconto prende secretário executivo da Previdência
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias
Brasil
"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Brasil
STF conclui julgamentos e soma 29 condenações por atos golpistas
Lula cobra alinhamento político em reunião ministerial
Brasil
Lula cobra alinhamento político em reunião ministerial
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Política
AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Brasil
Bastidores indicam saída de Haddad da Fazenda já em fevereiro
Fato ocorreu em área indígena
Brasil
Ibama diz que vaqueiro foi alvo de emboscada na TI Apyterewa
Foto: Divulgação
Brasil
PF apura tráfico internacional de brasileiros e exploração em esquema ligado a bets
A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking
Brasil
Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda