Brasil

União investirá R$ 1,6 bilhão para fortalecer o SUS em municípios da Bacia do Rio Doce

Entre os principais investimentos, destacam-se a construção ou reforma de 104 unidades de saúde

26 setembro 2025 - 13h13Sarah Chaves
Foto: ASCOM\SGPRFoto: ASCOM\SGPR  

Durante cerimônia de Posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba (CFPS Rio Doce, realizada nesta sexta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou R$ 1,6 bilhão em investimentos em saúde para 48 municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

Os recursos integram o Novo Acordo do Rio Doce e serão aplicados na expansão e modernização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais da metade dos recursos (R$ 826 milhões) será repassada diretamente às prefeituras, com R$ 562,6 milhões ainda em 2025. Os valores apoiarão obras e ações de saúde nos municípios atingidos, conforme planos elaborados localmente.

Entre os principais investimentos, destacam-se a construção ou reforma de 104 unidades de saúde, incluindo: 51 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 34 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 11 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); 8 Policlínicas

Criação de Unidades Odontológicas Móveis, ampliação de equipes de saúde e aquisição de ambulâncias, medicamentos e equipamentos.

Construção do Hospital-Dia de Santana do Paraíso (MG) e de um Hospital Universitário em Mariana (MG), ampliando o acesso a cirurgias e diagnósticos.

Além disso, o Ministério da Saúde investirá R$ 745 milhões na construção de quatro unidades de referência para monitoramento da qualidade da água e atendimento a pessoas expostas a substâncias tóxicas. Destaque para o Centro de Referência das Águas, que será instalado em Governador Valadares (MG), e para três Centros de Referência em Exposição a Substâncias Químicas, em MG e no ES.

O CFPS Rio Doc terá poder deliberativo sobre o Fundo Popular de R$ 5 bilhões destinado aos projetos das comunidades atingidas sob os seguintes eixos: economia popular e solidária; segurança alimentar e nutricional; educação popular; tecnologias sociais e ambientais; promoção do esporte e do lazer; cultura e mídias locais; defesa da terra e território.

Veja quem são os membros do Conselho Federal no link.

