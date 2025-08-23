Menu
Brasil

Unidades flutuantes da PREVBarcos serão hospedagem na COP30

A medida surgiu em resposta às preocupações sobre a capacidade de acomodação e os altos preços em Belém, onde será o evento

23 agosto 2025 - 15h23
Foto: INSSFoto: INSS  

Barcos da Previdência Social serão adaptados como solução alternativa de hospedagem durante a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em Belém (PA) entre 10 e 21 de novembro de 2025. A medida surgiu em resposta às preocupações sobre a capacidade de acomodação e os altos preços na cidade durante o evento.

A informação foi apurada pela jornalista Débora Bergamasco, da CNN, que detalhou a dinâmica no Agora CNN. Os chamados PREVbarcos, embarcações da Previdência Social que atendem populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas no Pará, serão temporariamente adaptados para oferecer hospedagem.

Cada barco tem capacidade para 34 pessoas, totalizando 68 vagas disponíveis. Embora as instalações sejam simples, as embarcações possuem toda a infraestrutura necessária, como banheiros e cozinha. Durante a COP30, os barcos ficarão atracados próximos ao local do evento, interrompendo temporariamente seus serviços regulares de atendimento à população.

A iniciativa foi proposta por Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social, que já reservou uma acomodação para si e estendeu o convite a outros participantes da conferência. A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi convidada a se hospedar nas embarcações, embora ainda não tenha confirmado sua presença.

Essa solução criativa visa enfrentar o desafio logístico de acomodar os participantes da COP30 e aproveita recursos existentes para garantir a realização do evento internacional em Belém.

