Uso da Força Nacional no Pantanal é prorrogado

Uma Portaria publicada pelo Ministro de Estado Da Justiça e Segurança Pública autoriza a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em cumprimento à decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, na região da Amazônia Legal e do Pantanal.



As equipes destinadas aos territórios, atuam em ações de combate a incêndios florestais, de polícia judiciária e de perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A prorrogação conta a partir do dia 15 de julho a 12 de outubro de 2025.



Os profissionais de polícia judiciária e de polícia técnico-científica da Força Nacional de Segurança Pública atuarão em apoio às Polícias Civis dos Estados e à Polícia Federal na investigação e combate às causas de surgimento de incêndios por ação humana.



O emprego da Força Nacional ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública e defesa social dos Estados.



