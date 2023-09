Vaca vai parar em cima do telhado de casa após enchente no RS; vídeo

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma das ocorrências do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias foi de uma vaca que foi parar no telhado de uma residência em Estrela, no Vale do Taquari, a 112 km de Porto Alegre. O caso aconteceu na quarta-feira (6), após a região ser afetada pela cheia do Rio Taquari, ocasionada pela passagem do ciclone

De acordo com a prefeitura da cidade, o animal seguia em cima da casa no início da tarde desta quinta (7). Um guincho será necessário para realizar a retirada do animal do local em segurança. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não conseguiram ainda encaminhar um caminhão guincho até a região, pois estão prestando outros atendimentos nas áreas afetadas pela passagem do ciclone.

Até o início da tarde, dono do animal permanecia na casa acompanhando e aguardando o resgate.

Em Estrela, 600 pessoas seguem desabrigadas devido aos estragos causados pela passagem do ciclone. As famílias estão abrigadas em dois ginásios municipais.

Casos

Até a manhã desta quinta-feira (7), 39 óbitos foram confirmados no Rio Grande do Sul em decorrência dos temporais, 14 ocorreram em Muçum, nove em Roca Sales, três em Lajeado, dois em Estrela, dois em Ibiraiaras, quatro em Cruzeiro do Sul, um em Mato Castelhano, um em Passo Fundo, um em Encantado, um em Imigrante e um em Santa Tereza. O governo do estado irá decretar estado de calamidade pública.

Até o início da noite de ontem, a Defesa Civil estadual contabilizou 79 municípios atingidos, 2.319 pessoas desabrigadas e 3.575 desalojadas. Segundo o levantamento, 1.777 pessoas foram resgatadas, e há nove desaparecidas. Estima-se em 56.787 o número total de afetados.

Deixe seu Comentário

Leia Também