Vazamento expõe 183 milhões de contas do Gmail, Outlook e Yahoo

Um suposto vazamento de 183 milhões de contas do Gmail, Outlook e Yahoo expôs endereços de e-mail e senhas de usuários, segundo o site Have I Been Pwned, que monitora incidentes de segurança digital.

O ataque, identificado originalmente em abril de 2025, ganhou nova dimensão após a descoberta de mais 16,4 milhões de contas comprometidas. No total, os arquivos somam 3,5 terabytes de dados e cerca de 23 bilhões de linhas com informações de usuários.

De acordo com a plataforma, os dados foram obtidos por meio de programas maliciosos chamados Infostealers, capazes de infectar dispositivos e capturar logins e senhas quando o usuário acessa sites com autenticação, como serviços de e-mail e lojas virtuais.

Os internautas podem verificar se seus endereços eletrônicos foram afetados acessando o site Have I Been Pwned. Caso a conta esteja entre as comprometidas, é recomendado alterar imediatamente as senhas e ativar a autenticação em dois fatores.

Como se proteger

O recomendado é mudar a senha adotada naquela plataforma. A medida é importante para que sua conta não seja invadida por quem teve acesso ao conteúdo vazado.

Outras orientações importantes incluem não compartilhar suas senhas com conhecidos e não deixar as credenciais salvas em aplicativos de bloco de notas. Siga as dicas abaixo para ter senhas mais difíceis de serem descobertas:

crie senhas longas, que são mais difíceis de serem descobertas por tentativa e erro – uma dica é usar truques para criar senhas mais criativas, como pequenos trechos de frases ou músicas importantes para você;

use letras maiúsculas e minúsculas, além de números e caracteres especiais, como @ e $;

evite senhas óbvias, crie senhas que são frases porque são facilmente memorizáveis e difíceis de serem descobertas.

Use senhas diferentes para cada site

Uma senha forte não significa muito se for usada em todos os sites em que você tem conta. Isso porque, em caso de vazamento em um deles, a credencial pode ser testada em outros serviços.

