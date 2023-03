Viagem de Lula Ã  China Ã© remarcada para 11 de abril

Sarah Chaves, com informações do G1

Durante reunião no Palácio da Alvorada na terça-feira (28), o presidente Lula anunciou que remarcou a viagem à China para 11 de abril e fez um novo convite ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para integrar a comitiva.

O encontro durou cerca de 2h30 e, além de Pacheco, também participaram o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede), e no Senado, Jaques Wagner (PT).

"O presidente Lula fez questão de convidar Pacheco para integrar a comitiva", disse ao blog do Camarotti, o senador Randolfe Rodrigues.

A viagem ao país asiático foi cancelada após o presidente apresentar um quadro de pneumonia. Ele decidiu ficar no Brasil para terminar o tratamento da doença.

