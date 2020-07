Vídeo: a picada quase fatal, de naja em “play boy”

Mais lidas da semana passada: O estudante Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, picado por uma cobra Naja kaouthia, em Brasília, acordou do coma induzido, na última semana, após os médicos terem retirado o suporte ventilatório. Ele apresentou melhora significativa e deve receber alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, neste sábado (11).

O site Metrópoles apurou que o universitário está bem, conversou e agradeceu a equipe médica pelo socorro imediato. Embora o quadro clínico tenha evoluído, os especialistas que cuidam do caso avaliam que o estado geral de saúde do rapaz só será conhecido 48 horas após ele ter acordado.

Para a equipe médica, o jovem tem respondido ao tratamento melhor do que o esperado e, muito provavelmente, Pedro Lehmkul não precisará recorrer ao soro antiofídico específico.

Pedro mora na QE 40 do Guará 2 e criava a Naja como animal de estimação, apesar de a serpente não ser natural de nenhum habitat brasileiro. O jovem, que é estudante de medicina veterinária, foi picado na última terça-feira (7). As circunstâncias do acidente com a cobra ainda são desconhecidas.

