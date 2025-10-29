Menu
Brasil

VÍDEO: 'Ação legítima' - Polícia Civil do RJ fala sobre operação contra Comando Vermelho

Ação aconteceu na terça-feira (28), no Complexo do Alemão, e foi o mais letal da história

29 outubro 2025 - 16h54Gabrielly Gonzalez, com CNN    atualizado em 29/10/2025 às 17h10
Corpos enfileirados em rua do Rio de Janeiro após operação policial mais letal da história da cidade Corpos enfileirados em rua do Rio de Janeiro após operação policial mais letal da história da cidade   (REUTERS/Ricardo Moraes)

A Megaoperação da Polícia do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão, realizada na terça-feira (28), deixou 119 mortos, de acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O coronel Marcelo de Menezes afirmou que o confronto durou cerca de 15 horas, começando por volta das 6h da manhã e terminando apenas às 21h da noite.

O Secretário de Polícia Civil, Felipe Curi fala neste momento sobre a Operação e afirmou que este foi o maior baque que o Comando Vermelho já tomou, com perdas de armas e lideranças.

Ele ainda afirmou que os agentes estavam protegendo a população e destacou o impacto do crime organizado nas comunidades, mencionando situações como a instalação de barricadas, cobrança de taxas ilegais e impedimento de serviços básicos como coleta de lixo e socorro médico.

Assista: 

 

