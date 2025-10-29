VÍDEO: 'Ação legítima' - Polícia Civil do RJ fala sobre operação contra Comando Vermelho

Gabrielly Gonzalez, com CNN atualizado em 29/10/2025 às 17h10

A Megaoperação da Polícia do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão, realizada na terça-feira (28), deixou 119 mortos, de acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O coronel Marcelo de Menezes afirmou que o confronto durou cerca de 15 horas, começando por volta das 6h da manhã e terminando apenas às 21h da noite.

O Secretário de Polícia Civil, Felipe Curi fala neste momento sobre a Operação e afirmou que este foi o maior baque que o Comando Vermelho já tomou, com perdas de armas e lideranças.

Ele ainda afirmou que os agentes estavam protegendo a população e destacou o impacto do crime organizado nas comunidades, mencionando situações como a instalação de barricadas, cobrança de taxas ilegais e impedimento de serviços básicos como coleta de lixo e socorro médico.

